Захарова прокомментировала громкие заявления генсека НАТО Рютте про Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью громких заявлений генсека НАТО Марка Рютте о России является пропаганда войны. Об этом сообщает «Царьград».

По словам Захаровой, перед Рютте поставлена задача быть пропагандистом войны.

«Относительно Рютте — ему поставлена задача делать громкие заявления, в том числе ориентированные на российскую аудиторию ... У него задача быть пропагандистом войны», — поделилась она.

Она уточнила, что настоящие решения внутри Североатлантического альянса принимаются на уровне заместителей Рютте, где представлены США и Великобритания.

Захарова также говорила, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объясняет милитаризацию Европы планами Киева воевать еще три года.

14 октября Сикорский призвал страны Европы готовиться к поддержке Украины в течение еще трех лет. По его словам, именно столько, по расчетам украинских властей, продлятся боевые действия с Россией.

Ранее Сикорский призвал не бояться передать Tomahawk Украине.