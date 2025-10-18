На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова прокомментировала громкие заявления генсека НАТО Рютте про Россию

Захарова: целью громких заявлений Рютте является пропаганда войны
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью громких заявлений генсека НАТО Марка Рютте о России является пропаганда войны. Об этом сообщает «Царьград».

По словам Захаровой, перед Рютте поставлена задача быть пропагандистом войны.

«Относительно Рютте — ему поставлена задача делать громкие заявления, в том числе ориентированные на российскую аудиторию ... У него задача быть пропагандистом войны», — поделилась она.

Она уточнила, что настоящие решения внутри Североатлантического альянса принимаются на уровне заместителей Рютте, где представлены США и Великобритания.

Захарова также говорила, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объясняет милитаризацию Европы планами Киева воевать еще три года.

14 октября Сикорский призвал страны Европы готовиться к поддержке Украины в течение еще трех лет. По его словам, именно столько, по расчетам украинских властей, продлятся боевые действия с Россией.

Ранее Сикорский призвал не бояться передать Tomahawk Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами