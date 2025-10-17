Белый дом опубликовал совместное фото Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал совместное фото президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Пост опубликован в аккаунте соцсети X официальной резиденции американского лидера.

«Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты... мы заключили очень выгодную сделку с НАТО... Это не то, ради чего мы в этом участвуем. Мы участвуем в этом, чтобы спасти тысячи жизней...», — говорится в подписи под фотографией.

Ранее Трамп в ходе переговоров с Зеленским выразил поддержку организации трехсторонней встречи, направленной на урегулирование украинского кризиса.

Визит Зеленского в Вашингтон к Трампу 17 октября стал уже третьей встречей глав государств в 2025 году. Этому визиту предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и Путиным могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине. Детали – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал сроки возможного разрешения конфликта на Украине.