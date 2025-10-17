На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Вызов европейским ястребам»: политолог объяснил, зачем Трамп и Путин выбрали Венгрию

Политолог Дудаков: России и США интересно сыграть на противоречиях внутри Европы
Kevin Lamarque/Reuters

Встреча президентов России и США в Будапеште удобна всем: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — союзник Дональда Трампа и один из немногих европейских лидеров, не настроенных на конфронтацию с Москвой. Об этом заявили «Газете.Ru» политолог-американист Малек Дудаков.

«Нужно понимать то, что у Трампа очень хорошие личные отношения с Виктором Орбаном — он представляет тех европейских правых, которых поддерживает Трамп в рамках своей стратегии по переформатированию европейской политики. Поэтому здесь для Трампа это возможность поддержать своего союзника. Тем более что сам Орбан неоднократно предлагал Венгрию как возможную локацию для проведения саммита. Для Орбана здесь тоже очевидно выигрышная ситуация, потому что у него впереди выборы — сейчас его партия по рейтингам отстает от оппозиции. Есть риск, что он проиграет на выборах, поэтому ему хотелось бы достичь какой-то большой внешнеполитической победы. Если сейчас запускается переговорный процесс и успешно заканчивается к весне 2026 года, то Орбан на коне и на будущих выборах побеждает», — сказал Дудаков.

По его мнению, для России Виктор Орбан — договороспособный представитель европейской элиты, который не настроен продолжать с Москвой конфронтацию, как «основная европейская партия войны».

«Плюс и для нас, и для американцев было бы интересно сыграть на противоречиях и расколах внутри Европы, потому что до сих пор нет даже какой-то вменяемой реакции со стороны евробюрократии. Она была шокирована, и это олицетворяет собой то, что никакого единства европейского не существует. Орбан в данном случае, наверное, самая диссидентская фигура среди лидеров европейских стран. Она становится примером для многих других, кто, как и Орбан, готовы бросать вызов европейской бюрократии и европейским ястребам и попытаться заканчивать бессмысленную конфронтацию с Россией», — констатировал Дудаков.

16 октября, после телефонного разговора с Владимиром Путиным, Дональд Трамп анонсировал встречу двух президентов в Будапеште. Кроме того, президент США выразил убежденность в том, что положительное разрешение ближневосточного конфликта окажет благоприятное влияние на ход переговоров по украинскому вопросу.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин оперативно поддержал предложенную Трампом идею организации российско-американского саммита в Будапеште.

Ранее в Госдуме назвали Будапешт достойным местом для встречи Путина и Трампа.

