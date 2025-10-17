На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде пообещали «непростой» разговор Зеленского с Трампом после беседы с Путиным

Сенатор Карасин: встреча Зеленского и Трампа будет непростой после беседы с Путиным
Al Drago/Reuters

Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, который состоялся 16 октября, сделает предстоящую встречу Трампа с Владимиром Зеленским «непростой» для украинского лидера. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился председатель комитета Совета Федерации по международным делам, российский дипломат Григорий Карасин.

«Конечно, многое из беседы Трампа и Путина мы еще пока не знаем, так как все самое важное кроется в деталях. Думаю, что что-то еще прояснится после встречи президента Трампа и Владимира Зеленского 17 октября. Конечно, разговор им предстоит далеко не простой», — сказал депутат.

Кроме того, разговор американского и российского лидеров должен «усмирить некоторые горячие головы в Киеве, НАТО и Евросоюзе», чтобы предотвратить очередные масштабные военно-политические авантюры, считает Карасин.

«Разговор двух президентов получился, на мой взгляд, очень своевременным, учитывая напряженность последних высказываний со стороны Белого дома. Произошедший контакт можно трактовать как очень конструктивный вклад в ту самую «атмосферу Анкориджа», которая установилась после встречи Путина и Трампа на Аляске», — заключил российский дипломат.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы хозяин Белого дома объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

Ранее в Госдуме увидели «магию» в личных контактах Путина и Трампа.

Переговоры о мире на Украине
