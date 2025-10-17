На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нарышкин обозначил позицию России по Афганистану

Нарышкин: Афганистан должен быть независимым государством без военных баз
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Россия придерживается позиции, согласно которой Афганистан должен оставаться суверенным государством, свободным от иностранных военных баз. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время разрабатываются планы взаимовыгодного и равноправного партнерства с Кабулом.

«Позиция Российской Федерации состоит в том, чтобы Афганистан оставался независимым государством без военных баз на территории этой страны», — сказал Нарышкин.

Москва убеждена, отметил глава СВР, что для поддержания конструктивных отношений с Афганистаном необходим открытый и честный диалог на равноправной основе.

Россия ранее официально признала Исламский Эмират Афганистан. 1 июля в Москву прибыл новый афганский посол в России Гуль Хасан. 3 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял у него копии верительных грамот.

Ранее Путин заявил о готовности России поддержать власти Афганистана в борьбе с терроризмом.

