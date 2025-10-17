Трамп подтвердил, что у него состоится встреча в Си Цзиньпином

Трамп заявил, что у него состоится встреча в Си Цзиньпином в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News подтвердил, что через пару недель у него состоится отдельная встреча в председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

«Мы собираемся встретиться через пару недель. Мы собираемся встретиться в Южной Корее с Си Цзиньпином», — сказал глава Белого дома.

По словам президента США, он хорошо ладит с китайским коллегой. При этом Трамп счел его очень сильным лидером и удивительным человеком, про жизнь которого можно снять отличный фильм.

15 октября глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин поддерживают прочные отношения, несмотря на обострение ситуации вокруг редкоземельных элементов.

До этого американский лидер объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также Трамп сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение».

Ранее Трамп обвинил Си Цзиньпина во вспыльчивости.