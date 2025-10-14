На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров напомнил о реакции Клинтон на смерть Каддафи

Лавров напомнил арабским журналистам о радости Клинтон убийству Каддафи
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров напомнил арабским журналистам о радости супруги бывшего президента США Билла Клинтона Хиллари убийству ливийского революционера и политика Муаммара Каддафи. Его слова приводят «Известия».

«Мы помним судьбу Каддафи, которая так обрадовала Хиллари Клинтон, наблюдавшую за его физическим уничтожением в прямом эфире и хлопавшую в ладоши», — сказал дипломат.

Лавров подчеркнул, что сейчас в Москве проживает экс-президент Сирии Башар Асад, поскольку в Сирии ему и его семье «грозило аналогичное физическое уничтожение». Российский министр указал, что Асаду и его семье российская сторона предоставила убежище по «сугубо гуманитарным соображениям».

13 октября Лавров заявил, что у России остается скепсис насчет достижения устойчивого урегулирования в секторе Газа. При этом он отметил, что Москва надеется, что все договоренности по плану президента США Дональда Трампа по Газе будут выполнены.

Ранее Лавров опроверг сообщения об отравлении экс-президента Сирии Асада в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами