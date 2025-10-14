Лавров напомнил о реакции Клинтон на смерть Каддафи

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров напомнил арабским журналистам о радости супруги бывшего президента США Билла Клинтона Хиллари убийству ливийского революционера и политика Муаммара Каддафи. Его слова приводят «Известия».

«Мы помним судьбу Каддафи, которая так обрадовала Хиллари Клинтон, наблюдавшую за его физическим уничтожением в прямом эфире и хлопавшую в ладоши», — сказал дипломат.

Лавров подчеркнул, что сейчас в Москве проживает экс-президент Сирии Башар Асад, поскольку в Сирии ему и его семье «грозило аналогичное физическое уничтожение». Российский министр указал, что Асаду и его семье российская сторона предоставила убежище по «сугубо гуманитарным соображениям».

13 октября Лавров заявил, что у России остается скепсис насчет достижения устойчивого урегулирования в секторе Газа. При этом он отметил, что Москва надеется, что все договоренности по плану президента США Дональда Трампа по Газе будут выполнены.

Ранее Лавров опроверг сообщения об отравлении экс-президента Сирии Асада в Москве.