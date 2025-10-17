Политолог указал на важный нюанс в результатах переговоров Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин в ходе состоявшейся накануне телефонной беседы с американским лидером Дональдом Трампом продавил свою модель очных переговоров на высшем уровне. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

«То есть мы видим, что встреча Путина с Трампом будет организована ровно по той модели, по которой российская сторона настаивает на потенциальных переговорах с [украинским лидером Владимиром] Зеленским. Сначала встречаются технические специалисты высокого уровня, прорабатывают повестку, прорабатывают проблемы и конечные решения, которые должны подписывать лидеры», — отметил эксперт.

Он напомнил, что Киев и Брюссель настаивают на том, чтобы Путин и Зеленский встретились без предварительной подготовки, с целью «потрындеть и сделать шоу». Президент России же вновь продемонстрировал, что эта модель неприемлема.

Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, которые длились более двух часов. Президент США анонсировал новую встречу с российским лидером, причем пройдет она в Европе — в Будапеште — и уже «довольно скоро», в течение двух недель. Кроме того, в ходе разговора политики обсудили украинский конфликт, помощь Мелании Трамп, а также глубокие симпатии россиян и американцев друг к другу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что Трамп больше не поддерживает Украину в ее ударах по энергетике России.