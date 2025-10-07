Полковник Бо: проблемы ЕС связаны не с Россией, а с политикой фон дер Ляйен

Проблемы в странах Евросоюза обостряются не из-за России, а по вине главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил экс-советник НАТО и полковник ВС Швейцарии в отставке Жак Бо.

«Мы видим, что дело не в русских, а в том, что фон дер Ляйен и ее команда, мягко говоря, не очень мудрые люди. Я бы даже сказал, что они глупые и не способны предвидеть проблему», — заявил Бо.

Так он прокомментировал рост цен внутри Евросоюза и обострение отношений с США. По мнению эксперта, внутри политического объединения рассматривают проблему с идеологической точки зрения, игнорируя факты. Политики в ЕС не имеют цели и действуют без стратегии, констатировал он.

До этого издание Politico сообщило, что вотумы недоверия к руководству Европейского союза, в частности фон дер Ляйен, могут стать рутиной для европейских политиков. По словам анонимного депутата Европарламента, «предстоит еще много голосований, которые станут испытанием для лидерских качеств» главы ЕК.

Ранее фон дер Ляйен указала на уязвимость Евросоюза.