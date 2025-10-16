В Кремле рассказали, будет ли Россия вкладываться в восстановление Газы

Российская Федерация не является участницей сделки по сектору Газа, поэтому она вряд ли должна вкладываться в его восстановление. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Россия не является участницей вот этих мирных усилий, не является участницей сделки, и вряд ли Россия должна как-то вкладываться в восстановление», — сказал он.

30 сентября представитель Кремля заявил, что Россия не принимает участия в плане президента США Дональда Трампа по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа, сигналов со стороны Белого дома не поступало.

Песков отмечал, что Москва приветствует усилия Трампа по прекращению огня на Ближнем Востоке и желает американскому лидеру успехов в его реализации. Он подчеркивал, что российская сторона сохраняет контакты со всеми сторонами конфликта и готова прикладывать усилия в процессе переговоров.

Ранее в Евросоюзе поддержали план Трампа по урегулированию в секторе Газа.