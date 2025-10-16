На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ рассказали о совместной с Сербией работе по преодолению санкций США

МИД: РФ и Сербии предстоит непростая работа по преодолению санкций США
Darko Vojinovic/AP

Россия и Сербия вместе работают над ликвидацией последствий от введения США санкций против АО «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС). Об этом на своем сайте сообщил МИД РФ.

«Нам и нашим сербским партнерам приходится искать оптимальное решение, чтобы преодолеть искусственно созданные американской администрацией проблемы. <...> Предстоит непростая работа», — говорится в сообщении.

С 8 октября вступили в силу санкции Соединенных Штатов против НИС. Компания была включена в американский SDN List (Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц) в начале 2025 года.

После этого президент Сербии Александар Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. 56,14% акций НИС принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

СМИ сообщали, что Вучич якобы предлагал России выкупить ее долю в «Нефтяной индустрии Сербии», однако Москва отказалась.

Ранее Сербия перечислила почти полмиллиарда рублей на поддержку Курской области.

