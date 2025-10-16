На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Каллас предложила реализовать европейскую систему по борьбе с беспилотниками

Евросоюз может ввести систему борьбы с дронами до конца 2027 года
true
true
true
close
Global Look Press

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Кaja Каллас предлагает реализовать европейскую систему борьбы с беспилотниками к концу 2027 года. Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе, представляя «Дорожную карту оборонной готовности 2030», пишет «Интерфакс».

Она отметила, что окончательное введение в эксплуатацию новой системы борьбы с дронами может быть осуществлено уже к концу 2027 года. Все это будет сделано в тесном сотрудничестве с НАТО, подчеркнула она.

«Каждое государство-член должно инвестировать в системы борьбы с беспилотниками и их возможностями поражать наземные цели,» — отметила представитель Евросоюза.

Она считает, что совместный проект «Восточный дозор» должен собрать воедино все возможности для защиты Евросоюза. Сюда входят системы борьбы с дронами, а также наземная и противовоздушная оборона, морская безопасность и пограничный контроль.

16 октября Каллас также заявляла, что Россия может атаковать Россию в ближайшие годы, не приводя при этом никаких доказательств. В этой связи она призывала ЕС в течение нескольких лет значительно нарастить свой оборонный потенциал.

Ранее журналист Боуз назвал Каллас обманщицей после слов об Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами