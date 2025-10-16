Евросоюз может ввести систему борьбы с дронами до конца 2027 года

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Кaja Каллас предлагает реализовать европейскую систему борьбы с беспилотниками к концу 2027 года. Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе, представляя «Дорожную карту оборонной готовности 2030», пишет «Интерфакс».

Она отметила, что окончательное введение в эксплуатацию новой системы борьбы с дронами может быть осуществлено уже к концу 2027 года. Все это будет сделано в тесном сотрудничестве с НАТО, подчеркнула она.

«Каждое государство-член должно инвестировать в системы борьбы с беспилотниками и их возможностями поражать наземные цели,» — отметила представитель Евросоюза.

Она считает, что совместный проект «Восточный дозор» должен собрать воедино все возможности для защиты Евросоюза. Сюда входят системы борьбы с дронами, а также наземная и противовоздушная оборона, морская безопасность и пограничный контроль.

16 октября Каллас также заявляла, что Россия может атаковать Россию в ближайшие годы, не приводя при этом никаких доказательств. В этой связи она призывала ЕС в течение нескольких лет значительно нарастить свой оборонный потенциал.

Ранее журналист Боуз назвал Каллас обманщицей после слов об Украине.