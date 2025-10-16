На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кая Каллас заявила, что Россия может атаковать Европу «в ближайшие годы»

Каллас утверждает, что Россия может атаковать Европу в ближайшие годы
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Россия якобы может «атаковать» Европу в течение ближайших нескольких лет. Об этом, не приводя доказательств, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает Reuters.

«У России нет возможности начать атаку на ЕС сегодня, но она может подготовиться в ближайшие годы (к этому — «Газета.Ru»)», — отметила она.

В этой связи, по мнению Каллас, в течение нескольких лет ЕС должен значительно нарастить свой оборонный потенциал.

16 октября директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников заявил, что возможные последствия столкновения Европы и России могут оказаться губительными.

По его словам, Великобритания настаивает на скорейшей подготовке Европы к вооруженному противостоянию с РФ, создавая при этом коалицию для отправки войск на Украину, педалируя тему создания там «бесполетной зоны».

Ранее Лавров заявил, что Россия не хочет портить отношения с США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
