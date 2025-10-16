На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Telegraph заявил об участии США в конфликте на Украине в случае передачи ракет

Telegraph: использование ВСУ Tomahawk будет означать участие США в конфликте
true
true
true
close
Mariam Zuhaib/AP

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских крылатых ракет Tomahawk приведет к непосредственному участию Соединенных Штатов в конфликте. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

Там отмечается, что системы командования и управления Tomahawk зависят от засекреченных целевых данных Минобороны США со спутников.

«Размещение (ракет — ред.) на Украине будет означать не только присутствие американского технического персонала на местах, но также и непосредственное участие Соединенных Штатов в атаках против России», — подчеркивает Telegraph.

Как отмечает издание, предоставление Украине наземных установок для Tomahawk будет сопровождаться ожиданием поставок, так как они не производятся массово, а также «нарушением буквы и духа» договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

16 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная передача Украине крылатых ракет Tomahawk со стороны США станет новым уровнем эскалации.

Ранее Трамп задумал создать «фонд победы» для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами