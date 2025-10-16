Telegraph заявил об участии США в конфликте на Украине в случае передачи ракет

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских крылатых ракет Tomahawk приведет к непосредственному участию Соединенных Штатов в конфликте. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

Там отмечается, что системы командования и управления Tomahawk зависят от засекреченных целевых данных Минобороны США со спутников.

«Размещение (ракет — ред.) на Украине будет означать не только присутствие американского технического персонала на местах, но также и непосредственное участие Соединенных Штатов в атаках против России», — подчеркивает Telegraph.

Как отмечает издание, предоставление Украине наземных установок для Tomahawk будет сопровождаться ожиданием поставок, так как они не производятся массово, а также «нарушением буквы и духа» договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

16 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная передача Украине крылатых ракет Tomahawk со стороны США станет новым уровнем эскалации.

Ранее Трамп задумал создать «фонд победы» для Украины.