Ким Чен Ына пригласили посетить Крым

Глава парламента Крыма Владимир Константинов пригласил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить республику с визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире радиостанции «Спутник в Крыму» Константинов рассказал, что позвал главу КНДР в Крым в ходе рабочего визита в страну в составе делегации партии «Единая Россия».

«Я пригласил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына от имени главы республики и крымчан в Крым. Мы с большим уважением относимся к Северной Корее за их позицию, благодарим за ту помощь, которую они оказали в сложную минуту. Ценим и уважаем, что они оказались рядом», — сказал глава крымского парламента.

11 октября лидер КНДР в ходе встречи с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым заявил, что позиция Северной Кореи по украинскому вопросу остается ясной и последовательной — страна всегда будет поддерживать стремление России устранить первопричины этого кризиса и защитить свой суверенитет. Глава КНДР добавил, что визит российской делегации в страну на празднование 80-летия создания ТПК имеет особое значение, это является мощной поддержкой и помощью северокорейскому народу КНДР и Трудовой партии, а также заметным шагом в стимулировании отношений дружбы между двумя странами.

