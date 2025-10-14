На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко заявил, что отказался от Нобелевской премии

Лукашенко назвал Нобелевский комитет политизированным
true
true
true
close
Bertil Jonsson/Shutterstock/FOTODOM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказался бы от Нобелевской премии, если бы ему предложили. Его слова приводит агентство БелТА.

«Я иногда так думаю, если бы кому-то из вас или мне предложили эту премию, я бы точно от нее отказался. Потому что, ну, слушайте, мы знаем по нашим деятелям, какой вклад они внесли в установление мира в мире вообще. Да ничего не сделали», — сказал глава республики.

По словам Лукашенко, Нобелевский комитет является политизированной структурой.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Как присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке повлияет на американского лидера и стоит ли ждать его ответных действий — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии. Он напомнил, что были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, «которые для мира ничего не сделали».

Ранее лауреат Нобелевской премии мира заявила, что награду заслужил Трамп.

