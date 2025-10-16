Тарабарин: Россия делает все, чтобы визит экспертов ОЗХО не был сорван

Возможный визит экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) может быть сорван. Российская сторона делает все возможное, чтобы этого не допустить, сообщил РИА Новости постпред России при организации Владимир Тарабрин.

По его словам, гипотетические результаты вызывают серьезные опасения у зарубежных кураторов Украины, поэтому они готовы сорвать визит экспертов.

«Мы не можем исключать никаких шагов с их стороны, направленных на его срыв. Делаем все возможное, чтобы этого не допустить», — заявил Тарабрин агентству.

Он добавил, что ранее Россия обратилась к техсекретариату ОЗХО с просьбой направить экспертов техсекретариата с визитом в Россию, чтобы те оказали техническую помощь в расследовании по теме подготовки применения боевых отравляющих веществ.

До этого дипломат отмечал, что российская сторона продолжает фиксировать случаи применения ВСУ не только токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие на ВСУ разветвленной системы их массового производства. Кроме того, Россия готова передать специалистам ОЗХО контрольные пробы, а также другие материалы по фактам применения боевых отравляющих веществ со стороны Киева.

Ранее на Украине выявили сети лабораторий для производства боевых отравляющих веществ.