Бортников: последствия столкновения России и Европы могут быть губительными

Возможные последствия столкновения Европы и России могут оказаться губительными. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Великобритания настаивает на скорейшей подготовке Европы к вооруженному противостоянию с РФ, создавая при этом коалицию для отправки в войск на Украину, педалируя тему создания там «бесполетной зоны».

Бортников также отметил, что спецслужбы стран НАТО играют организующую и координирующую роль в дестабилизации ситуации в разных регионах мира, используя при этом все доступные средства. Он добавил, что страны ЕС являются представителями агрессивной пропаганды, вооруженные конфликты, санкционные войны, а также политический и религиозный экстремизм.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что страны Евросоюза хотят превратить конфликт на Украине в «войну Трампа». Он пояснил, что желание стран Евросоюза втянуть Трампа в российско-украинский конфликт обусловлено принципом «круговой поруки» — они хотят поделить ответственность.

Ранее в Британии признали войну между королевством и Россией.