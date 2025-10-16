На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Киев хочет усилить давление на Россию перед визитом Зеленского в США

Kyiv Post: Украина лоббирует усиление давления на Россию со стороны США
true
true
true
close
Mariam Zuhaib/AP

Представители Украины проводят лоббистскую кампанию в США с целью усиления давления на Россию перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщает газета Kyiv Post.

В материале отмечается, что высокопоставленная украинская делегация провела среду в череде встреч с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа и влиятельными американскими законодателями.

Как пишет газета, чиновники выполняют «интенсивную лоббистскую миссию» с целью добиться усиления американского давления на Россию и укрепить двухпартийную поддержку Киева.

«Их главная цель — обеспечить сохранение твердости американской помощи и санкций против агрессии Москвы в преддверии предстоящей встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского», — пишет Kyiv Post.

До этого газета Kyiv Post сообщала, что Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

Ранее были раскрыты подробности предстоящего визита Зеленского в США.

