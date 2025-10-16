В Кремле поделились ожиданиями от предстоящей встречи Трампа и Зеленского

Песков: встречу Трампа и Зеленского можно будет оценить по ее итогам

Оценить встречу президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского можно будет после того, как она состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь трудно сказать, нужно сначала проанализировать ту информацию, которая поступит после этой встречи», — сказал он.

13 октября агентство Bloomberg писало, что Зеленский намерен провести встречу с Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал, что во время предстоящего визита в США Зеленский проведет закрытые встречи с оборонными и энергетическими корпорациями, а также выступит в американском конгрессе.

Ранее стало известно, когда Зеленский прибудет в Вашингтон.