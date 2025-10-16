Орбан заявил, будет призывать ЕС к переговорам с Россией по примеру США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет призывать к переговорам с Россией по примеру США на саммите ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Орбана, он также будет выступать против текущих планов ЕС, направленных на продолжение российско-украинского конфликта.

«Позиция Венгрии заключается в том, что Европа должна делать то же, что и США, то есть вести переговоры <...> Венгерское предложение заключается в том, чтобы ЕС не просто сидел в зале, а самостоятельно вел переговоры с Россией», — поделился политик.

Он добавил, что мирное соглашение между РФ и Украиной уже было бы подписано, если бы европейские лидеры не мешали президенту США Дональду Трампу.

Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 23-24 октября.

16 октября директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников заявлял, что Великобритания призывает страны Европы готовиться к противостоянию с Россией.

Он пояснил, что европейские страны «сколачивают» коалицию войск для отправки на Украину и продвигают создание там «бесполетной зоны».

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин решительно отреагирует, если Россия «решит испытать немецкие границы».

Ранее в НАТО подтвердили, что обсуждают снятие ограничений на применение вооружений против РФ.