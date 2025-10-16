Стало известно, когда Зеленский прибудет в Вашингтон

AFP: Зеленский прибудет в Вашингтон за день до запланированной встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон за день до запланированной встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом, как передает РИА Новости, сообщило агентство AFP.

«Зеленский прибудет в Вашингтон 16 октября накануне переговоров с Трампом. Основной темой встречи Зеленского и Трампа станут ракеты Tomahawk», — сказал неназванный украинский чиновник.

Отмечается, что на переговорах также будет обсуждаться тема поставок зенитных ракетных комплексов Patriot. Чиновник добавил, что украинский лидер еще встретится с производителями вооружений для обсуждения старта возможных поставок.

13 октября агентство Bloomberg писало, что Зеленский намерен провести встречу с Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал, что во время предстоящего визита в США президент Украины Владимир Зеленский проведет закрытые встречи с оборонными и энергетическими корпорациями, а также выступит в американском конгрессе.

Ранее в России допустили, что Трамп попытается «охладить горячую голову» Зеленского.