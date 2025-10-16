На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналист: Трамп не осознает различий между конфликтами на Украине и в Газе

Журналист Бом: Трамп не сможет оказать давления на Россию так же, как на Израиль
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

У президента США Дональда Трампа получилось добиться промежуточных успехов в урегулировании на Ближнем Востоке, что придало ему уверенности в том, что он сможет повлиять на ситуацию на Украине. Однако это не так, заявил в интервью Tsargrad.tv американский журналист Майкл Бом. По его словам, глава Белого дома слабо понимает курс Кремля и не вполне отдает себе отчет в том, что конфликты очень разные.

«То, что позволило Трампу сдвинуться с мертвой точки в Газе, неприменимо в ходе украинского урегулирования. [Премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху — это не [президент России Владимир] Путин. У Трампа есть серьезные рычаги давления на Нетаньяху. А в отношении Путина у него их практически совсем нет», — сказал Бом.

Он добавил, что Трамп плохо понимает Путина и его задачи, а Путин, в свою очередь, прекрасно знает Трампа.

13 октября президент США объявил, что война в секторе Газа закончилась. В ходе речи в кнессете он назвал день своего визита в Израиль «днем великой радости, надежды и обновленной веры». Утром ХАМАС освободил последних израильских заложников. Западный Иерусалим, в свою очередь, отпустил 1966 палестинских заключенных.

Отдельно Трамп подчеркнул, что считал урегулирование конфликта на Украине задачей проще, чем достижение мира на Ближнем Востоке. И добавил, что после Газы планирует сосредоточиться на украинском вопросе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФРГ обратились к Трампу с просьбой повторить «ближневосточный успех» на Украине.

