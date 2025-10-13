На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ФРГ обратились к Трампу с просьбой повторить «ближневосточный успех» на Украине

Мерц призвал Трампа усилить поддержку Украины
Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал власти США к усилению поддержки Украины на фоне успехов администрации американского президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не хочу делать из этого тайны — мы также рассчитываем на долговременную поддержку (Киева. — «Газета.Ru») Соединенными Штатами Америки. Так же, как они это показали в этом регионе, они должны показать это вместе с нами и на Украине, и по отношению к России», — заявил канцлер ФРГ.

По словам Мерца, он намерен в течение дня обсудить с главой Белого дома возможность совместных действий для прекращения конфликта на Украине.

13 октября президент США объявил, что война в секторе Газа закончилась. В ходе речи в кнессете он назвал день своего визита в Израиль «днем великой радости, надежды и обновленной веры». Утром ХАМАС освободил последних израильских заложников, они уже прибыли в Израиль. Западный Иерусалим, в свою очередь, отпустил 1966 палестинских заключенных. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что после завершения конфликта в Газе планирует решить украинский вопрос.

