Европарламент поддержал полный запрет на импорт на российские газ, нефть и нефтепродукты

ЕП одобрил поэтапный полный запрет на нефть, газ и нефтепродукты из РФ
Global Look Press

Профильный комитет Европарламента (ЕП) поддержал поэтапный полный запрет на нефть, газ и нефтепродукты из России. Это следует из трансляции заседания на сайте ЕП, пишет РИА Новости.

Так заключение новых контрактов на поставки российского газа будет запрещено с 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 2027 года соответственно. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти в страны Евросоюза со следующего года.

Теперь документ поступит на согласование единой позиции в рамках трехсторонних переговоров ЕП, Совета Евросоюза и Еврокомиссии. После состоится формальное голосование на пленарной сессии ЕП и утверждение Советом ЕС.

Накануне в МИД Британии заявили о запрете на импорт нефтепродуктов из российской нефти.

29 сентября стало известно, что Лондон заплатил двум консалтинговым компаниям около миллиона долларов за изучение эффективности принятых против России мер.

Один из контрактов был заключен в январе 2025 года с компанией Themis International Services Limited на сумму 85 тысяч фунтов ($113 тысяч), второй — в январе 2024-го с компанией Deloitte на сумму 671 тысяча фунтов ($900 тысяч). Главная цель исследования заключается в том, чтобы оценить ущерб для экономики РФ и Великобритании из-за санкций, а также узнать, как работают механизмы обхода ограничений.

Ранее Британия ввела новые санкции против российских физлиц и организаций.

