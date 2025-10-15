Власти Британии вводят запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти

Британия вводит запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российской нефти. Об этом заявили в МИД королевства.

«Великобритания сегодня объявила о запрете импорта нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из сырой нефти российского происхождения», — говорится в сообщении.

29 сентября стало известно, что Лондон заплатил двум консалтинговым компаниям около миллиона долларов за изучение эффективности принятых против России мер.

Один из контрактов был заключен в январе 2025 года с компанией Themis International Services Limited на сумму 85 тысяч фунтов ($113 тысяч), второй — в январе 2024-го с компанией Deloitte на сумму 671 тысяча фунтов ($900 тысяч). Главная цель исследования заключается в том, чтобы оценить ущерб для экономики РФ и Великобритании из-за санкций, а также узнать, как работают механизмы обхода ограничений.

Ранее Британия ввела новые санкции против российских физлиц и организаций.