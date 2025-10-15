На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Британии вводят запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти

Британия вводит запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти
Depositphotos

Британия вводит запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российской нефти. Об этом заявили в МИД королевства.

«Великобритания сегодня объявила о запрете импорта нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из сырой нефти российского происхождения», — говорится в сообщении.

29 сентября стало известно, что Лондон заплатил двум консалтинговым компаниям около миллиона долларов за изучение эффективности принятых против России мер.

Один из контрактов был заключен в январе 2025 года с компанией Themis International Services Limited на сумму 85 тысяч фунтов ($113 тысяч), второй — в январе 2024-го с компанией Deloitte на сумму 671 тысяча фунтов ($900 тысяч). Главная цель исследования заключается в том, чтобы оценить ущерб для экономики РФ и Великобритании из-за санкций, а также узнать, как работают механизмы обхода ограничений.

Ранее Британия ввела новые санкции против российских физлиц и организаций.

