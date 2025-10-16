На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В офисе американского конгрессмена нашли флаг США со свастикой

Politico: в офисе конгрессмена-республиканца нашли флаг США со свастикой
Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Флаг США со свастикой был найден в офисе конгрессмена-республиканца Дэйва Тэйлора (штат Огайо), проводится проверка. Об этом пишет издание Politico.

В распоряжение издания попал скриншот с онлайн-встречи. На стене рабочей кабинки Тэйлора виден небольшой флаг США, на котором красные полосы изменены так, что образуют свастику.

Сам конгрессмен отреагировал на инцидент, отметив, что неуместный символ был запечатлен рядом с его подчиненным.

«Содержание этого изображения не отражает ценности и принципы, принятые в моем офисе, разделяемые моими подчиненными или мною, и я самым решительным образом осуждаю это», — сказал Тэйлор.

Минувшим летом в США глава агентства по ЧС попал в скандал из-за «шутки» об ураганах. Начальник ведомства Дэвид Ричардсон заявил, что не знал, что в стране наступил сезон ураганов.

Управляющее агентством министерство внутренней безопасности США впоследствии заверило общественность, что Ричардсон якобы просто шутил. Однако его слова дошли до конгресса США, там задались вопросом об увольнении главы ведомства.

Ранее в США заявили, что встреча Трампа с лидерами пяти стран Африки обернулась скандалом.

