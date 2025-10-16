Служба безопасности Украины (СБУ) провела операцию «Паутина» на территории России накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле под кураторством разведки Великобритании. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, сообщает РИА Новости.

«Под непосредственным кураторством британской разведки прямо накануне переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле (2 июня сего года) была проведена операция СБУ «Паутина», — сказал Бортников.

По его словам, Лондон обеспечил и последующее «пропагандистское сопровождение», вбрасывая в СМИ «фальшивки» об огромном ущербе и исключительно украинском авторстве диверсии.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Она была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Британии помогать Украине с президентскими выборами.