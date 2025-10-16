Директор ФСБ раскрыл роль стран НАТО в дестабилизации мировой обстановки

Спецслужбы стран НАТО играют организующую и координирующую роль в дестабилизации ситуации в разных регионах мира. Об этом заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ), директор ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.

«Запад использует все доступные средства в попытке воспрепятствовать объективным процессам становления новой архитектуры международных отношений», — заявил он.

По словам директора ФСБ, объединительную повестку сегодня продвигают ШОС и БРИКС. Он добавил, что страны ЕС являются представителями агрессивной пропаганды, вооруженные конфликты, санкционные войны, а также политический и религиозный экстремизм.

Бортников подчеркнул, что главную организующую и координирующую роль в дестабилизации ситуации играют спецслужб НАТО. По его словам, они проводят целенаправленный курс на подрыв геополитических соперников и установление контроля над сторонними государствами.

До этого на межведомственном совещании в аппарате Совета безопасности РФ сообщили, что лживые данные, дискредитирующие внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации, целенаправленно распространяют и модерируют из-за рубежа.

