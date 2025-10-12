Зеленский поставил Трампу условие для выдвижения его на Нобелевскую премию

Зеленский: я выдвину Трампа на Нобелевскую премию при условии перемирия с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии, что американский лидер добьется от России согласия на переговоры. Об этом сообщает «Новости. Live».

Украинский президент пояснил, что номинация станет возможной, если Трамп сможет «склонить Россию к переговорам» и добиться перемирия.

«Если Трамп это сделает... Конечно, в таком случае мы его выдвинем и с гордостью поздравим», — заявил Зеленский.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает награду. Лауреатам премии помимо денежного приза вручается золотая медаль весом около 200 граммов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии. Он напомнил, что были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, «которые для мира ничего не сделали».

Ранее лауреат Нобелевской премии мира заявила, что награду заслужил Трамп.