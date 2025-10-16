На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме сообщили о подготовке экономических мер против Латвии

«Известия»: кабмин в течение месяца рассмотрит экономические меры против Латвии
close
Ints Kalnins/Reuters

Российское правительство в течение месяца представит Госдуме предложение по экономическим мерам в отношении Латвии из-за принудительной высылки россиян. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета по СНГ и делам соотечественников Леонида Калашникова.

«Мы примем постановление Государственной думы, где будет обращение к правительству, в том числе с целью принять меры экономического характера к Латвии. Какие они могут быть, они должны будут нам предложить там в течение месяца», — сказал он.

По мнению опрошенных газетой экспертов, в качестве ответной меры Россия может перекрыть транспортное сообщение с Латвией, что приведет к ее экономической блокаде.

Ранее из Латвии решили депортировать 841 россиянина, не подтвердивших знание латышского языка и не прошедших обязательную проверку безопасности. 15 октября из республики выдворили 75-летнюю поэтессу Людмилу Межиньш, которая прожила там всю жизнь.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что ведомство совместно с федеральными и региональными властями разработало комплекс мер для содействия в обустройстве и адаптации на российской территории этих граждан.

Ранее сенатор Джабаров заявил, что Латвии придется «заплатить» за свою русофобию.

