В Совфеде предупредили, что Латвии придется «заплатить» за русофобию

Сенатор Джабаров предупредил, что Латвии придется заплатить за свою русофобию

Рано или поздно Латвии придется заплатить за проявления русофобии. Об этом NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя данные, что власти Латвии намерены депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства.

«Я думаю, что в Латвии приняли решение о депортации граждан РФ из-за страха. Там понимают, что за все свои русофобские проявления рано или поздно придется платить, и поэтому идут вразнос», — сказал Джабаров.

Он задался вопросом, в какой «цивилизованной стране» высылают людей, живущих там десятки лет. По оценке парламентария, это «ненормальная ситуация». Сенатор напомнил, что «по логике вещей, это русская земля». Россия подарила ее литовцам, латышам и эстонцам, напомнил политик.

«Россия — добрая душа, а теперь нас выгоняют», — констатировал Джабаров.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

Ранее в Кремле прокомментировали возможную депортацию россиян из Латвии.