Более половины стран НАТО готовы закупать оружие США для Украины

Wolfgang Rattay/Reuters

Более половины государств Североатлантического альянса выразили готовность участвовать в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по помощи Киеву. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает портал Euractiv.

«Когда мы начали заседание, шесть стран НАТО участвовали в этой инициативе, однако после встречи более половины государств НАТО — 16-17 — уже готовы присоединиться к ней», — отметил он.

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус на этом фоне сообщал, что Германия предоставит Киеву военное оборудование на €2 млрд, в том числе системы противоракетной обороны (ПРО).

Также Писториус уточнил, что Германия участвует в программе PURL, вложив $500 млн.

Министр рассказал, что готовящийся пакет помощи направлен на удовлетворение первоочередных потребностей Киева в сфере обороны.

В этот же день министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что власти страны в рамках бюджета на 2026 год готовят пакет помощи для Киева на €1 млрд.

Ранее Писториус заявил, что ФРГ выделит €300 млн на производство дальнобойных БПЛА на Украине.

