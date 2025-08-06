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Путин открыл новые инфраструктурные объекты в регионах

Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов
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Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов в регионах. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Сегодня у нас на связи ряд регионов, где построены новые, современные объекты в сфере образования, транспорта, культуры и отдыха. Все они нужны и востребованы жителями», — сказал российский лидер.

В Кремле уточнили, что глава государства принял участие в открытии набережной реки Амур в Комсомольске-на-Амуре, путепровода через железнодорожные пути в городе Унеча, а также зоопарка в Перми. Помимо этого, в городе Копейске начнет работу детский сад, а в поселке Шамхал — средняя школа.

В ходе встречи Путин заявил, что строительная отрасль РФ по праву считается одним из локомотивов экономики. По его словам, если в населенном пункте идет активное строительство, то значит там есть перспективы развития.

Ранее Путин оценил планы развития Челябинской области.

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