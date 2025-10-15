На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали о трудностях Трампа при урегулировании конфликта на Украине

CNN: у США мало рычагов для давления на РФ, чтобы прекратить конфликт на Украине
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу будет крайне сложно урегулировать украинский конфликт, в том числе из-за ограниченных возможностей по давлению на Россию. Об этом сообщает телеканал CNN.

Автор материала, размещенного на сайте телеканала, сравнивает ситуации на Украине и в секторе Газа. По его мнению, надавить на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью прекратить конфликт с палестинской группировкой ХАМАС ему было несложно: Тель-Авив сильно зависит от Вашингтона в военном плане, а его с действия в Газе осуждает весь мир. В то же время конфликт Москвы и Киева в мире оценивают неоднозначно.

«У Трампа нет легкого рычага давления на Путина, и теперь ему предстоит доказать, что его угрозы применения силы — нанести реальный ущерб России как экономический, так и физический — осуществятся», — говорится в статье.

При этом в материале предполагают, что пока Трамп предпочитает сыпать «пустыми угрозами», к чему автор статьи относит и возможные поставки Украине ракет Tomahawk.

13 октября агентство Bloomberg писало, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести встречу с Дональдом Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

При этом глава МО ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия примет окончательное решение о возможной покупке ракет Tomahawk для Украины после того, как администрация президента США Дональда Трампа прояснит ситуацию с потенциальными поставками этого вида оружия Киеву.

Ранее в России заявили, что НАТО семимильными шагами идет к третьей мировой войне.

