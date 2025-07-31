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Стало известно о помощи партии Ле Пен от Саркози

Canard Enchaine: партии Марин Ле Пен помогает экс-президент Николя Саркози
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Global Look Press

Бывший президент Франции Николя Саркози активно помогает советами крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и хочет, чтобы движение пришло к власти. Об этом пишет издание Canard Enchaine.

«Бывший глава государства не перестает подсказывать идеи «Национальному объединению», чтобы позволить партии Ле Пен прийти к власти», — говорится в материале.

Так, экс-президент призывает правых не бояться роспуска парламента, так как победа на внеочередном голосовании позволит партии подтвердить свою компетентность в преддверии выборов президента.

Отмечается, что Саркози рассчитывает на амнистию в случае, если ультраправым удастся сформировать правительство.

При этом в июне 2024 года бывший французский лидер в интервью газете Le Journal du Dimanche заявлял, что не планирует возвращаться в политику. Экс-глава государства добавил, что, по его мнению, самым мудрым и полезным для него будет проговаривание того, что необходимо Франции, но без любых личных амбиций.

Ранее сообщалось, что защита Саркози обратится в ЕСПЧ для возвращения ему высшей госнаграды

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