Лавров заявил, что «аляскинский процесс» по Украине не закончился

«Аляскинский процесс» между Россией и США по Украине еще не окончен. Об этом газете «Коммерсантъ» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«В ответ на предложение, которое нам передали, внесли свою позицию, заключающуюся в том, что мы принимаем это предложение по сути и предлагаем конкретный путь его реализации. Теперь ожидаем реакцию на наш ответ на их предложение», — подчеркнул он.

Лавров отдельно отметил, что таким образом «аляскинский процесс» не завершен.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия и Соединенные Штаты подтвердили важность мирного урегулирования украинского конфликта и необходимость анализа его глубинных причин.

По словам представителя МИД, стороны единодушно признают взаимосвязь между поиском мирного решения и необходимостью понимания глубинных причин текущего кризиса.

При этом 15 октября шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что Соединенные Штаты и их союзники могут ввести дополнительные меры в отношении России, если конфликт на Украине не удастся урегулировать в ближайшее время.

Ранее Трамп заявил, что его политика направлена на прекращение войн и работает.