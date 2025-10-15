Лавров заявил, что рабочие контакты России и США идут по разным каналам и вопросам

Лавров: контакты РФ и США идут по разным каналам и вопросам

Российско-американские рабочие контакты идут по разным каналам и вопросам. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

«Рабочие контакты идут по разным каналам и вопросам. Контакты на высшем уровне пока не планируются», — сказал министр.

Лавров отметил, что президент США Дональд Трамп и его команда знают, что Москва в любой момент готова на разных уровнях, включая президентский, общаться и обсуждать конкретные вопросы.

До этого политолог Федор Лукьянов выразил мнение, что намерение американского лидера обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным поставки дальнобойных ракет Tomahawk Киеву свидетельствует о планах Вашингтона предложить России некие условия по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп рассказал, о чем Путин и Уиткофф проговорили пять часов.