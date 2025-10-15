На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, какие эмоции испытывал Трамп при встрече с Макроном в Египте

Профайлер Анищенко: Трамп испытывал гнев по отношению к Макрону в Египте
Yoan Valat/Reuters

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в беседе с aif.ru прокомментировал видео с продолжительным рукопожатием президента США Дональда Трампа и французского лидера Эммануэля Макрона на саммите в Египте.

Эксперт обратил внимание на самодовольную улыбку Макрона во время рукопожатия, что, по его мнению, может указывать на то, что президент Франции сделал какую-либо пакость для главы Белого дома незадолго до встречи.

«В то же время здесь очень заметна сильная ярость у Трампа. Особенно на моменте, где он отводит взгляд от Макрона. У Трампа челюсть вперед выдвигается, губы поджимаются, брови двигаются. Он сильно контролировал свою ярость, у него отвращение ко всему», — отметил Анищенко.

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе стартовал саммит, посвященный урегулированию конфликта в Газе. Мероприятие началось с протокольной фотосессии, в ходе которой президент США приветствовал прибывших мировых лидеров рукопожатиями. Особое внимание привлекло рукопожатие Трампа и Макрона, которое было заметно более продолжительным, американский лидер долго не хотел отпускать руку коллеги.

Как сообщила эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг, Трамп в грубой форме поговорил с Макроном во время рукопожатия в Египте.

Ранее в США заявили, что Трамп напугал Макрона.

