В США заявили, что Трамп напугал Макрона

Французский президент Эммануэль Макрон испытал страх перед своим американским коллегой Дональдом Трампом во время рукопожатия на полях саммита по Газе в Египте. Об этом заявил в соцсети Х американский консервативный журналист Ник Сортор, анализируя фотографии со встречи двух лидеров.

«Президент Франции Макрон выглядит напуганным, когда президент Трамп его избивает и чуть не отрывает ему руку», — написал журналист.

Он также добавил, что президент США традиционно занимает более выгодную позицию по отношению к европейским лидерам.

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе стартовал саммит, посвященный урегулированию конфликта в Газе. Мероприятие началось с протокольной фотосессии, в ходе которой Дональд Трамп приветствовал прибывших мировых лидеров рукопожатиями. Особое внимание привлекло рукопожатие Трампа и Макрона, которое было заметно более продолжительным, американский лидер долго не хотел отпускать руку коллеги. Отмечается, что перед началом официальной церемонии Трамп обделил рукопожатием президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

