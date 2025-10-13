Трамп слишком долго держал за руку Макрона

Трамп долго не хотел отпускать руку Макрона во время фотосессии в Египте

Президент США Дональд Трамп долго не хотел отпускать руку французского коллеги Эммануэля Макрона на саммите в Египте. Трансляцию вел канал Fox 9.

Проходящий в египетском Шарм-эш-Шейхе саммит по прекращению войны в Газе начался с фотографирования. Дональд Трамп по очереди пожал руки каждому прибывшему мировому лидеру.

Рукопожатие Трампа и Макрона продолжалось несколько секунд, американский лидер долго не хотел отпускать его руку.

При этом незадолго до начала церемонии Трамп обделил рукопожатием лидера Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси.

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе под председательством глав США и Египта стартовал саммит по прекращению войны в секторе Газа. Его цель — прекращение войны в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока и открытие новой страницы региональной безопасности и стабильности.

В саммите участвуют более 30 государств и международных и региональных организаций.

Ранее Трамп охарактеризовал мирную сделку по Газе как «самую сложную».