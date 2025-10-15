На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинская разведка нашла объяснение, почему Киев не может вернуть «все территории»

Глава ГУР Буданов: Киев вернул бы территории, если бы Россию не поддержала КНДР
true
true
true
close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина могла бы вернуть себе «все территории», если бы не помощь России со стороны КНДР. С таким заявлением выступил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает «РБК-Украина».

«Украина, с помощью партнеров, вернула бы все оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы - прежде всего Северной Кореей», — отметил он.

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) 11 октября заявил, что помощь и героизм военнослужащих Северной Кореи, защищавших российскую землю в Курской области, скрепили народы.

По его словам, героизм северокорейских воинов навсегда останется в памяти россиян и «вошел в сокровищницу наших отношений». Медведев также напомнил, что отношения России и КНДР теперь подкреплены юридической основой — союзническим договором, на котором будет базироваться дальнейшее двустороннее взаимодействие.

До этого глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что участие солдат КНДР в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало подтверждением всеобъемлющего стратегического союза между государствами.

Ранее Ким Чен Ын назвал последствия участия военных КНДР в освобождении Курской области.

