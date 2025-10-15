На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Европа рискует погрузиться в хаос после окончания конфликта на Украине

Steigan: Европа рискует погрузиться в хаос после окончания СВО
Virginia Mayo/AP

Европа рискует оказаться в хаосе после окончания конфликта на Украине из-за продолжения военной и финансовой помощи Киеву. Об этом сообщает норвежское издание Steigan.

«За благополучным фасадом притаилась мрачная и взрывоопасная проблема: кризис социальной сферы и безопасности, причем настолько глубокий, что рискует ввергнуть весь континент в хаос», — говорится в материале.

При этом Украина может стать страной, где преступность станет обыденностью, отмечает издание.

24 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Глава Белого дома подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину. Деньги, полученные от Европы, США планируют тратить на свои оборонные компании. Трамп выразил мнение, что подобную сделку необходимо было заключить с Европой еще три года назад.

Ранее сообщалось, что Финляндия присоединится к программе по закупке американского оружия для Украины.

Переговоры о мире на Украине
