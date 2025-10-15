На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии увидели «новую возможность» для поставки ракет Taurus Украине

FR: в Германии в словах Трампа увидели возможность для поставки Taurus Украине
true
true
true
close
Angelika Warmuth/Reuters

Партия «Зеленых» Германии считает, что разговоры в США о возможности поставок Украине Tomahawk дает возможность Берлину передать Киеву свои дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет газета Frankfurter Rundschau.

«Незадолго до встречи с (украинским лидером Владимиром – «Газета.Ru») Зеленским (президент США Дональд – «Газета.Ru») Трамп поднял вопрос о поставках Tomahawk на Украину. Партия «Зеленых» также видит в этом новую возможность для поставок Taurus», — говорится в сообщении издания.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Крылатые ракеты Tomahawk — высокоточное оружие большой дальности с радиусом поражения до 2500 километров. Это, пишет газета, позволит Украине поражать цели в глубине российской территории.

13 октября агентство Bloomberg писало, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести встречу с Дональдом Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

При этом глава МО ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия примет окончательное решение о возможной покупки ракет Tomahawk для Украины после того, как администрация президента США Дональда Трампа прояснит ситуацию с потенциальными поставками этого вида оружия Киеву.

Ранее Трамп заявил, что его политика направлена на прекращение войн и работает.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами