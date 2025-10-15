В Германии увидели «новую возможность» для поставки ракет Taurus Украине

FR: в Германии в словах Трампа увидели возможность для поставки Taurus Украине

Партия «Зеленых» Германии считает, что разговоры в США о возможности поставок Украине Tomahawk дает возможность Берлину передать Киеву свои дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет газета Frankfurter Rundschau.

«Незадолго до встречи с (украинским лидером Владимиром – «Газета.Ru») Зеленским (президент США Дональд – «Газета.Ru») Трамп поднял вопрос о поставках Tomahawk на Украину. Партия «Зеленых» также видит в этом новую возможность для поставок Taurus», — говорится в сообщении издания.

Крылатые ракеты Tomahawk — высокоточное оружие большой дальности с радиусом поражения до 2500 километров. Это, пишет газета, позволит Украине поражать цели в глубине российской территории.

13 октября агентство Bloomberg писало, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести встречу с Дональдом Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

При этом глава МО ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия примет окончательное решение о возможной покупки ракет Tomahawk для Украины после того, как администрация президента США Дональда Трампа прояснит ситуацию с потенциальными поставками этого вида оружия Киеву.

Ранее Трамп заявил, что его политика направлена на прекращение войн и работает.