В Европе осудили Венгрию за визит Сийярто в Москву

ЕК осудила Венгрию за визит Сийярто в Москву и призвала уважать позицию ЕС

Визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву является «неверным посланием России». Об этом заявила в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Аннита Хиппер.

Венгрию призвали уважать общую позицию стран Евросоюза по отношению к России.

«Любые двусторонние контакты со стороны нашего государства-члена должны соответствовать позиции и политике ЕС, в частности когда мы снижаем отношения до минимума», — сказала она.

Визит Сийярто в Россию является не тем посланием, которое стоило бы сделать Москве со стороны Евросоюза, добавила Хиппер.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил форум «Российская энергетическая неделя», где сделал несколько заявлений. Так, он высказался о возможности поставки ракет Tomahawk на Украину как о новом риске эскалации военного конфликта.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 15 по 17 октября. В программе форума запланированы сессии по эффективному использованию природных энергоресурсов и развитию потенциала энергетического сектора.

Ранее Сийярто назвал поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию необходимыми.