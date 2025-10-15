На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский поделился «закрытыми данными» украинской разведки о России

Зеленский: данные разведки Украины показали, что санкции негативно влияют на РФ
Efrem Lukatsky/AP

«Закрытые» данные украинской разведки якобы показывают успешность санкционного давления Запада на Россию. С таким утверждением выступил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Санкции мира действительно ограничивают российскую способность продолжать и расширять эту войну, и чем сильнее будет санкционное давление, тем быстрее сможем гарантировать надежную безопасность. Это четко подтверждается закрытыми данными, которые были добыты нашей разведкой», — отметил он.

По словам Зеленского, 15 октября в Киеве якобы «определили ключевые направления дальнейшего нашего давления».

На фоне таких заявлений глава минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что странам Европы следует усилить санкции против России и стран, закупающих российскую нефть.

Министр добавил, что Вашингтон будет работать с участниками G7 для принятия мер по усилению давления на РФ. Он также заверил Свириденко, что Штаты будут продолжать поддерживать Украину.

Ранее Трамп заявил, что может ужесточить санкции против России.

Санкции против России
