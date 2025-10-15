Зеленский поделился «закрытыми данными» украинской разведки о России

Зеленский: данные разведки Украины показали, что санкции негативно влияют на РФ

«Закрытые» данные украинской разведки якобы показывают успешность санкционного давления Запада на Россию. С таким утверждением выступил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Санкции мира действительно ограничивают российскую способность продолжать и расширять эту войну, и чем сильнее будет санкционное давление, тем быстрее сможем гарантировать надежную безопасность. Это четко подтверждается закрытыми данными, которые были добыты нашей разведкой», — отметил он.

По словам Зеленского, 15 октября в Киеве якобы «определили ключевые направления дальнейшего нашего давления».

На фоне таких заявлений глава минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что странам Европы следует усилить санкции против России и стран, закупающих российскую нефть.

Министр добавил, что Вашингтон будет работать с участниками G7 для принятия мер по усилению давления на РФ. Он также заверил Свириденко, что Штаты будут продолжать поддерживать Украину.

Ранее Трамп заявил, что может ужесточить санкции против России.