Захарова осудила выдворение русскоязычных жителей из Латвии

Захарова назвала выдворение русскоязычных жителей из Латвии нацизмом
Максим Блинов/РИА Новости

Россия решительно осуждает варварские действия Латвии, которая выдворяет русскоязычных жителей из-за «незнания языка». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«МИД России внимательно отслеживает ситуации вокруг... очередного витка неприкрытого нацизма, бесчеловечных решений властей Латвии выдворить из страны наших соотечественников, которые не подтвердили знание латышского языка... Мы его решительно осуждаем», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, Москва использует доступные инструменты для защиты соотечественников от действий Латвии и привлечения внимания профильных площадок.

До этого директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после 13 октября будет расцениваться как незаконное.

Ранее в Совфеде предупредили, что Латвии придется «заплатить» за русофобию.

