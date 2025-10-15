На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ ответили на угрозы Макрона о «расплате» за отказ от переговоров

Захарова: угрозы Макрона в адрес РФ показывают, что Франция хочет конфронтации
МИД России/VK

Угрозы президента Франции Эммануэля Макрона в адрес РФ свидетельствуют о том, что власти республики не заинтересованы в поиске путей для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине и нацелены на дальнейшую эскалацию. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

По ее словам, Москве совершенно очевидно, что Париж «под предлогом так называемого прекращения огня» хочет дать Киеву передышку для восстановления сил. Также дипломат обратила внимание, что заявления Франции в адрес РФ начинают звучать все более агрессивно по мере ухудшения ситуации в самой республике.

«Мы видели очередную постановку с придуманным теневым флотом, но оказалось, что все это было нужно в связи с надвигавшимся и, очевидно, пришедшим политическим кризисом [во Франции]», — сказала Захарова.

Она выразила уверенность, что Париж наращивает антироссийскую риторику, чтобы отвлечь граждан от «внутриполитического цунами». Как отметила дипломат, в последнее время во Франции все чаще говорят о возможной отставке Макрона. На этом фоне Елисейский дворец пытается убедить людей, что возникшие во Франции проблемы — это результат деятельности РФ, а не руководства республики.

12 октября Макрон в социальных сетях написал, что Москва столкнется с последствиями и заплатит высокую цену, если откажется от переговоров с Киевом.

Ранее в Кремле ответили на угрозы президента Франции в адрес РФ.

