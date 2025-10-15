«Не ваше, не трогайте»: в ЕС выступили против использования активов России

Венгрия выступает против использования российских зарубежных активов на нужды Украины. Об этом на полях форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.
«Наша позиция четкая: то, что не ваше, не трогайте», — подчеркнул он, говоря об использовании российских активов за рубежом в целях помощи Украине.
На фоне продолжающейся дискуссии в ЕС по активам РФ сообщалось, что Великобритания и Канада присоединятся к плану Европейского союза по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
Как писало агентство Bloomberg, европейские страны близки к компромиссу относительно механизма изъятия российских активов. Агентство напомнило, что Великобритания ранее заморозили активы РФ на сумму $33 млрд. В то же время не уточняется, сколько замороженных активов может находиться в юрисдикции Канады.
Ранее экономист назвал угрозы ЕС по конфискации активов России «надуванием щек».