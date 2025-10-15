На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Великобритания и Канада могут присоединиться к плану ЕС по изъятию российских активов

Bloomberg: Лондон и Оттава присоединятся к плану Евросоюза по изъятию активов РФ
true
true
true
close
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Великобритания и Канада присоединятся к плану Европейского союза (ЕС) по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что европейские страны близки к компромиссу относительно механизма изъятия российских активов. Агентство напомнило, что Великобритания ранее заморозили активы РФ на сумму $33 млрд. В то же время не уточняется, сколько замороженных активов может находиться в юрисдикции Канады.

30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что часть «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных в Европе суверенных активов России будет потрачена на закупки вооружений у европейских производителей.

2 октября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ждет «конкретного решения» по российским замороженным активам через три недели. По его словам, есть «большое согласие между европейскими лидерами в отношении поддержки использования российских активов для оказания помощи Украине».

Ранее экономист назвал угрозы ЕС по конфискации активов России «надуванием щек».

